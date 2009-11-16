В Москве милиция задержала Бориса Немцова

Московская милиция задержала нескольких активистов движения "Солидарность", среди которых оказался Борис Немцов. Все задержания были произведены вблизи СИЗО, где содержится арестованный на 10 суток руководитель исполкома коалиции "Другая Россия" Эдуард Лимонов.

Об этом пишет Лента.ру.

Как сообщила пресс-секретарь движения Ольга Шорина, ее и исполнительного директора "Солидарности" Дениса Билунова сотрудники милиции задержали во время проведения пикета. "Денис проводил одиночный пикет в поддержку Эдуарда Лимонова, а меня задержали как зрителя", - рассказала она.

По информации сайта "Каспаров.ру", Билунов, стоя на противоположной от СИЗО стороне дороги, развернул плакат "Свободу политическим заключенным". После того, как он был задержан, с плакатом "Свободу Эдуарду Лимонову" его место занял Борис Немцов.

Сообщается также, что в ОДВ "Нагорное" доставлен еще один активист "Солидарности" Владимир Милов. Его задержали после проведения одиночного пикета.

Писатель и один из лидеров "Другой России" Эдуард Лимонов был задержан милицией 31 октября на несанкционированном митинге в защиту конституционного права на свободу демонстраций. Там же были задержаны еще около 50 активистов. Впоследствии всех задержанных кроме Лимонова отпустили. 12 ноября суд приговорил его к 10 суткам административного ареста и штрафу в 1000 рублей.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали задержания лидеров "Солидарности".