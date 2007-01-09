Ющенко уже нашел Москалю новую работу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Геннадия МОСКАЛЯ заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.Ющенко своим Указом освободил Г.Москаля от должности постоянного представителя Президента Украины в Крыму в связи с переходом на другую работу.

Г.Москаль занимал должность постоянного представителя Президента Украины в Крыму с 17 мая 2006 года.