Верховная Рада преодолела вето Президента

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о запрещении продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов".

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 367 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За преодоление вето проголосовали 185 членов фракции Партии регионов, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ и 5 членов фракции «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, запретивший продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

По закону, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных нужд.

Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

В то же время 3 января 2007 г. Президент Украины вернул в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.