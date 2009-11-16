У Ратушняка - шесть автомобилей (декларация)

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата в президенты, мэра г. Ужгород Сергея РАТУШНЯКА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, С.РАТУШНЯК в 2008 году имел доход в размере 95 тыс. 418,79 грн. Из этой суммы 88 тыс. 28,46 грн. – заработная плата и 245,39 грн. – дивиденды, проценты и роялти, 7144,94 грн. – материальная помощь. В то же время, в собственности С.РАТУШНЯКА имеется шесть автомобилей: Citroеn, Volkswagen, две Toyota RAV4, Mazda, Mercedes, мотоцикл Rewaco, а также водное транспортное средство Mercury. Кроме того С.РАТУШНЯК имеет земельный участок (27 тыс. 719 кв. м), жилой дом (114 кв. м), садовый дом (178,7 кв. м) и банковские счета на 23 тыс. 158 грн.

Семья кандидата в президенты в прошлом году получила доход в размере 1 млн. 496 тыс. 568 грн., из которых 10 тыс. 44 грн. – заработная плата, 1 млн. 140 тыс. 850 грн. – доход от продажи имущества, 345 тыс. 674 грн. – доход от предпринимательской деятельности. В собственности семьи автомобиль Mercedes, земельный участок (25 тыс. 395 кв. м), жилой дом (99,9 кв. м), квартира (53 кв. м), баня (143,7).

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 13 ноября завершила официальную регистрацию кандидатов на пост Президента Украины, зарегистрировав 18 лиц: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ. Александра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН и С.РАТУШНЯКА.