Ющенко уволил Москаля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Геннадия МОСКАЛЯ от должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым в связи с переходом на другую работу.

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Г.МОСКАЛЬ занимал должность Постоянного Представителя Президента Украины в Крыму с 17 мая 2006 года.