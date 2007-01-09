Ющенко уволил Москаля
16:35, 09 января 2007Политика
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Документ - на официальном сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Геннадия МОСКАЛЯ от должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым в связи с переходом на другую работу.
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Г.МОСКАЛЬ занимал должность Постоянного Представителя Президента Украины в Крыму с 17 мая 2006 года.
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