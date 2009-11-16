Акция “ПИВНОЙ ГЕНОЦИД – STOP!”

Во вторник, 17 ноября, с 8.45 Гражданская кампания «Форум спасения Киева», Всеукраинская общественная организация «Трезвая Украина», Всеукраинское общественное молодёжное движение «Здоровая Украина» будут пикетировать Верховную Раду Украины (ул. Грушевского, 5) под лозунгом: «ПИВНОЙ ГЕНОЦИД – STOP!».

Как отмечают в ФСК, 5 марта в 2009 г. проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков) (регистр. № 1171), внесённый народными депутатами Украины Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ (все – от фракции БЮТ), был принят в первом чтении голосами 384 народных депутатов Украины.

Этот законопроект предусматривает:

приравнивание пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным;

запрет продажи пива и слабоалкогольных напитков несовершеннолетним;

установление ограничений относительно мест продажи и потребления.

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает в поддержку законопроекта за приравнивание пива и «слабоалкогольных» растворов к алкогольным напиткам, за полный запрет их рекламы.

Проблема алкоголизма в Украине сегодня набрала безумных оборотов, о чём свидетельствует официальная статистика, и мы не можем с этим мириться. Как отмечают в «Форуме спасения Киева»:

Ежегодно из-за алкоголизма в Украине умирает свыше 40 тысяч людей.

Алкоголь – на третьем месте среди факторов, которые вызывают смертность среди населения страны в целом, на втором – как укорачивающий жизнь работоспособной категории, и на первом – как угрожающий смертью людям от 25 до 40 лет.

Украина занимает первое место по уровню детского алкоголизма в мире;

От 700 до 900 тысяч лиц находятся на учёте как больные алкоголизмом, однако реальная цифра в 3–5 раз выше.

Каждый житель нашей страны на протяжении года выпивает больше 60 литров пива.

Пивной алкоголизм – бич страны. За последние 10 лет пивных алкоголиков в Украине стало в десять раз больше. Если 10–15 лет назад больных с такой зависимостью был один-два на сто алкоголиков, то сейчас – больше десяти.

Законопроект № 1171 требует немедленного принятия. Все сроки рассмотрения отмеченного законопроекта исчерпаны. Как отмечают в ФСК, председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЁХИН сознательно не давал ходу законопроекту на протяжении более восьми месяцев, не задумываясь о том, что каждый день промедления – это новые жертвы «пивной чумы», разбитые семьи, подорванное здоровье.

«Форум спасения Киева», «Трезвая Украина» и «Здоровая Украина» призывают народных депутатов остановить алкогольный геноцид украинского народа, принять законопроект № 1171 во втором чтении и в целом.