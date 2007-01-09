Томенко и Макеев расскажут в УНИАН о героях, ценностях и мифах современной Украины

Завтра, 10 января, о 14.00 в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция директора Института политики Николая ТОМЕНКОи доктора социологии Сергея МАКЕЕВА на тему: “Герои, ценности и мифы современной Украины”.

Будут презентованы результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного в декабре 2006 году по заказу Института политики «Украинским демократическим кругом» совместно с компанией «Ukraine sociology service», в ходе которого были опрошены почти 5 тысяч респондентов. В частности, во время опроса выяснялось отношение граждан к историческим событиям, политическим деятелям и перспективам развития страны.