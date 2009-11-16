Ющенко просит ВР заслушать отчет Тимошенко о финансировании армии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Верховную Раду на ближайшем заседании заслушать отчет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о состоянии финансового обеспечения Вооруженных сил Украины в 2009 году и формировании расходов на оборону на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо главы государства сегодня на Согласительном совете обнародовал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что, возможно, такой отчет можно было бы заслушать в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2010 год.

В то же время, по словам председателя ВР, в связи с этим необходимо заслушать и предложения профильного комитета парламента.