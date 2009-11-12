Ющенко просит у НАТО вакцину от «свиного гриппа» для Украины
18:39, 12 ноября 2009Политика
2162 0
Президент уверен, что вопрос - не в деньгах
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к лидерам семи стран и руководству НАТО с просьбой предоставить Украине в качестве гуманитарной помощи вакцину против гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире кременчугской телекомпании «Визит».
В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина нуждается в вакцине как от сезонного гриппа, так и от “калифорнийского”.
Президент выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно. «Вопрос здесь не в деньгах, а вопрос в профессиональной правительственной политике», - сказал глава государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter