Ющенко просит у НАТО вакцину от «свиного гриппа» для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к лидерам семи стран и руководству НАТО с просьбой предоставить Украине в качестве гуманитарной помощи вакцину против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире кременчугской телекомпании «Визит».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина нуждается в вакцине как от сезонного гриппа, так и от “калифорнийского”.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно. «Вопрос здесь не в деньгах, а вопрос в профессиональной правительственной политике», - сказал глава государства.