Давидович считает, что после решения КС депутаты могли ночку и не поспать

Ярослав Давидович, экс-глава Центральной избирательной комиссии, в интервью «Главреду» заявил, что Верховная Рада обязана была принять закон о выборах Президента сразу после решения Конституционного Суда, который признал незаконными отдельные нормы проголосованного на то время законопроекта.

«Наконец в парламенте началась работа, которую нужно было немедленно сделать еще две недели тому назад, - после решения Конституционного суда ночь не спать, а утром выдать проект закона о выборах, выходить на рассмотрение и его принимать. Ведь это ненормально, что мы столько дней находимся в статусе государства, которое проводит избирательный процесс по закону, в котором есть неконституционные нормы. Это нонсенс», - отметил Давидович.

Он заметил, что законопроект Портнова и Лавриновича был «обречен на то, что Верховная Рада к нему вернется». «Но главное даже не то, что отдельные положения предыдущего закона были технологически выписаны неумно. Самое важное, что народные депутаты все же послушались здравого смысла и 227 голосами проголосовали за президентский вариант закона, - подчеркнул Давидович. - Честно говоря, я очень доволен, что прошел прогрессивный и незаангажированный под определенную политическую силу законопроект. И теперь у нас есть надежда на проведение честных выборов».

Давидович перечислил нормы закона, которые положительно повлияют на избирательный процесс в Украине и будут способствовать проведению честных и прозрачных выборов. Это возвращение нормы о работе общественных наблюдателей, опечатывании избирательных урн специальными пломбами, установление результатов выборов или итогов голосования в пределах отдельного заграничного избирательного округа и тому подобное.

Давидович подчеркнул, что следующим шагом в формировании избирательного законодательства должно быть создание Кодекса выборов в Украине. «Необходимо систематизировать все нормы избирательного законодательства - по выборам народных депутатов, президента, местных выборов, референдума. Это необходимо сделать для того, чтобы не возникало разных технологических подходов в одном или другом законе. И кодекс этот должен быть принят не накануне каких-то выборов, а заблаговременно», - отметил Давидович.

«Более того, должна появиться норма, которая бы за полгода до проведения выборов запрещала вносить любые изменения в законодательство. Мы же прекрасно понимаем, что когда закон принимают накануне избирательной гонки, или во время выборов, то побеждает политическая целесообразность, а не правовая позиция. Мир вообще не знает практики, чтобы переписывать законы во время выборов», - подытожил экс-глава ЦИК.