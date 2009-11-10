Посол Украины в РФ рассказал анекдот о Черноморском флоте России

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО уверен, что личный состав ЧФ РФ имеет комфортные условия службы в Крыму.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Никто не ставит под сомнения, что ЧФ до конца этого срока должен иметь все возможности функционировать как эффективное соединение, где офицеры и матросы могут чувствовать себя комфортно. И, поверьте, они себя и чувствуют у нас как нигде комфортно. Если позволите, приведу старый советский анекдот про четыре флота. «Задают адмиралу вопрос, сколько флотов есть в Советском Союзе? Ответ – один. Северный – это флот, Тихоокеанский – это почти флот, Балтийский – это бывший флот, а Черноморский – это санаторий для всех трех». Разумеется, я не ставлю под сомнение, что по своей боеготовности ЧФ не уступает другим российским флотам, однако все же Крым это не Кольский полуостров», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он считает важным, чтобы Украина и РФ решили те вопросы, которые остались не до конца урегулированными, при подписании трех основных соглашений по условиям базирования ЧФ РФ на территории Украины в 1997 году.

«Надо отрегулировать, например, ситуацию с инвентаризацией земельных участков, находящихся в ведении ЧФ, прекратить их использование не по назначению. Не думаю, что кто-то заинтересован, чтобы конкретный адмирал получал дополнительные поступления от деятельности, которая не входит в его прямые служебные обязанности. Такие пробелы в соглашениях 1997 года надо заполнить, а далее их просто выполнять прозрачно и ответственно. И во время встречи двух министров (23 октября в Москве - УНИАН) было договорено провести до конца года заседание подкомиссии по ЧФ, где будут обговорены все эти вопросы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, о возможности пролонгации договора по ЧФ РФ К.ГРИЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что это противоречит Конституции Украины.

«Позиция Украины основывается на положениях Конституции. Основной Закон предусматривает полный запрет на постоянное присутствие иностранных войск и баз на нашей территории. Есть переходные положения, которые делают исключение для Черноморского флота России до 2017 года. Это конституционные параметры данного вопроса», - сказал он.