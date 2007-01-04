Ющенко хочет, чтобы Верховная Рада организовала рынок земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что с 2008 года в Украине должен открыться рынок земли, а в нынешнем году должна быть обеспечена его правовая база.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня глава государства сообщил журналистам в Коломые Ивано-Франковской области, отвечая на вопрос о ветировании закона, продлившего действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По словам Президента, принимая решение о вето на данный закон, он руководствовался “исключительно Конституцией Украины”. Как сказал В.ЮЩЕНКО, самым главным аргументом является то, что Конституцией гарантируется “право людей распоряжаться своей собственностью, в том числе и активами земли”. “Я выхожу из того, что земля является собственностью человека, и владельцу принадлежит полное право распоряжаться ею. Это ключевая норма национальной Конституции”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как отметил глава государства, “независимо от того, работает закон, наложено на него вето, или нет, здесь есть разница, что он работает в черном режиме. Украина подошла к тому моменту, чтобы в 2008 году организовать рынок земли... Это является обязанностью власти”.

По словам В.ЮЩЕНКО, он выходит из того, что в 2008 году в Украине откроется рынок земли, а “в 2007 году парламент должен принять те законы, которые регулируют реестр, кто владелец на землю, и закон о рынке земли, который будет регулировать операции, правовые нюансы этого рынка”.

Как сообщал УНИАН, в конце 2004 года парламент Украины продлил до 1 января 2007 года мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения, действие которого заканчивалось 1 января 2005 года. Раньше ряд народных депутатов Верховной Рады предыдущего созыва выступили с предложением продлить этот мораторий до 2012 года.

19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Согласно закону, до 1 января 2008 года не допускается покупка-продажа земельных участков с/х назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных нужд.

Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

3 января в 2007 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно действующему Земельному кодексу Украины, продажа земель сельскохозяйственного назначения в Украине разрешена с 1 января 2007 года.

Президент считает, что дальнейшее перенесение на неопределенный срок внедрения свободного оборота земли может привести к нарушению прав граждан, обострить ситуацию с обеспечением эффективного использования и охраны земли, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков.

В земельный фонд Украины входит 33 млн. га пашни, стоимость которой, по подсчетам специалистов, составляет свыше 300 млрд. грн.