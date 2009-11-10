Тимошенко: правительство всегда будет заботиться об украинском языке

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство всегда будет заботиться о том, чтобы украинский язык утверждал свои позиции в общественной жизни.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, об этом говорится в приветствии главы правительства по случаю Дня украинской письменности и языка.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, “поддерживая развитие языков других национальностей, проживающих в Украине, правительство будет всегда заботиться о том, чтобы украинский утверждал свои позиции в общественной жизни, потому что, как известно, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек”.

Как отметила премьер, “украинский язык является одним из величайших достояний нашего народа, живой цепью, которая связывает нас с поколениями со времен Киевской Руси и до настоящего”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “для сотен гениальных людей украинский был материнским языком. Миллионы наших земляков во всем мире родным считают язык Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко”.

“Наша задача - передать это бесценное сокровище своим потомкам, сохранить его богатство и благозвучие”, - подчеркнула премьер и пожелала “всем нам любить, беречь и лелеять украинский язык”.