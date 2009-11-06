Протывсиха зарегистрировали, наплевав на правила орфографии

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Василия ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня.

За соответствующее решение проголосовали 9 членов ЦИК, 5 – воздержались.

ЦИК также зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата в Президенты В.ПРОТЫВСИХ в ЦИК с правом совещательного голоса Петра РЯБЕНКО.

Во время рассмотрения вопроса о регистрации В.ПРОТЫВСИХ кандидатом в Президенты у членов ЦИК возникла дискуссия относительно того, можно ли регистрировать кандидатом в Президенты человека, который сменил фамилию.

Так, член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ подчеркнула, что документы на регистрацию кандидатом в Президенты поданы на фамилию ПРОТЫВСИХ, а декларация о доходах за 2008 год подана на фамилию ГУМЕНЮКА, которую ПРОТЫВСИХ носил до 2 октября 2009 года.

Однако, докладчик Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ заявил, что ЦИК должна зарегистрировать В.ПРОТЫВСИХ, потому что не вызывает сомнений, что В.ПРОТЫВСИХ и В.ГУМЕНЮК это одно и то же лицо.

Кроме того, у членов ЦИК возникла дискуссия, как писать фамилию ПРОТЫВСИХ в документах. Сам В.ПРОТЫВСИХ в своем заявлении, поданном в ЦИК, попросил сделать ему исключение и писать его фамилию всегда в именительном падеже – ПРОТЫВСИХ.

В то же время член ЦИК Андрей МАГЕРА предложил членам ЦИК принять постановление о регистрации уполномоченного представителя и регистрации В.ПРОТЫВСИХ кандидатом и писать его фамилию в соответствии с правилами украинской орфографии. Но это предложение не было поддержано.