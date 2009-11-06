Молодежный парламент передал из Ростова 35 тыс. марлевых масок

Молодежный парламент Ростовской области передал луганчанам 35 тысяч профилактических масок для защиты от гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации Партии регионов.

По словам председателя Молодежного парламента Ростовской области, депутата Законодательного собрания Наталии ВАСКУЛЫ, несмотря на то, что в России ведется аналогичная подготовка к профилактическим действиям, ростовчане не могли остаться безразличными к просьбе Луганской областной молодежной организации "Союз молодежи регионов Украины». «Ведь мы - один народ, и преодолевать разные трудности должны вместе», - отметила она.

Активисты "Союза молодежи регионов Украины" раздают маски на улицах Луганска бесплатно, сообщил председатель Луганской областной молодежной организации "СМРУ" Олег АКИМОВ. По его словам, между представителями Ростовской и Луганской молодежи уже давно сложились добрососедские отношения, поэтому не случайно, что ростовчане сразу предложили свою помощь.