“Угрожает ли гражданам Украины повышение цен на хлеб”. Председатель АМК в прямом радиоэфире

В прямом эфире “Радио Киев” (98 FM) состоится пресс-конференция председателя Антимонопольного комитета Украины Алексея Костусева на тему: “Угрожает ли гражданам Украины повышение цен на хлеб; как повлияет на окончательную стоимость молочных продуктов изменение закупочных цен на молоко; проблема законодательного обеспечения функционирования сферы государственных закупок”

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