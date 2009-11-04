Ющенко обвинил главного санврача в проведении митинга на Майдане

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело по факту преступной небрежности при организации массовых собраний людей с политической целью во время эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время обращения к украинскому народу.

По словам Президента, в Украине стремительно распространяется вирус гриппа A/H1N1, в результате чего, по его словам, погибают люди и даже зафиксированы случаи смерти врачей.

По его словам, эпидемия распространилась, прежде всего, в западных областях Украины и в данный момент есть угроза распространения эпидемии на другие регионы Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, несмотря на это, 24 октября в Киеве были организованы массовые политические мероприятия. При этом, по его словам, в тот же день в Тернопольской области уже было зафиксировано 10 летальных случаев от гриппа, а также смертельные случаи были зафиксированы в других западных областях.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это было известно руководителям страны и руководству Министерства здравоохранения. Однако, по его словам, и премьер-министр и председатель Верховной Рады Украины, и лидер оппозиции это проигнорировали.

По его словам, в частности, в Киеве в этот день состоялся двухсоттысячный митинг на Майдане Незалежности, на котором присутствовало большое количество людей из западных регионов.

Президент сравнил это мероприятие с первомайской демонстрацией 1986 года после Чернобыльской катастрофы.

По словам В.ЮЩЕНКО, он видит в этом не только политическую, но и уголовную ответственность.

Учитывая это, Президент сказал, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту преступной халатности определенных должностных лиц.

В.ЮЩЕНКО сказал, что в этом случае ответственность лежит на главном государственном санитарном враче Украины, которого назначает премьер-министр.