Современные тенденции в IT-образовании. Пресс-конференция в УНИАН

23:12, 18 апреля 2006
Политика
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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «II Международный Форум «Современные тенденции в ИТ-образовании»». Организаторы - Ассоциация «ИТ-Украины», Министерство образования и науки Украины, Национальный авиационный университет. В работе примут участие  - президент Ассоциации ИТ-Украины, председатель совета директоров SoftServe Business Systems И.Мендзебровский;  директор департамента высшего образования   МОН Украины Я.Болюбаш; руководитель отдела по работе с разработчиками ПО, Microsoft Ukraine А.Орехов; декан факультета компьютерных наук, зав.кафедрой инженерии ПО НАУ Н.Сидоров; ректор  Национального технического университета Украины «КПИ» М.Згуровский. Во время пресс-конференции будут анонсированы результаты проведения Форума «Современные тенденции в ИТ-образовании», который  состоится 17-18 апреля в г.Киеве на базе Национального Авиационного Университета (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). 

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