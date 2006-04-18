Современные тенденции в IT-образовании. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «II Международный Форум «Современные тенденции в ИТ-образовании»». Организаторы - Ассоциация «ИТ-Украины», Министерство образования и науки Украины, Национальный авиационный университет. В работе примут участие - президент Ассоциации ИТ-Украины, председатель совета директоров SoftServe Business Systems И.Мендзебровский; директор департамента высшего образования МОН Украины Я.Болюбаш; руководитель отдела по работе с разработчиками ПО, Microsoft Ukraine А.Орехов; декан факультета компьютерных наук, зав.кафедрой инженерии ПО НАУ Н.Сидоров; ректор Национального технического университета Украины «КПИ» М.Згуровский. Во время пресс-конференции будут анонсированы результаты проведения Форума «Современные тенденции в ИТ-образовании», который состоится 17-18 апреля в г.Киеве на базе Национального Авиационного Университета (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).