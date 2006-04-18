Кто победил на выборах, так пока и неизвестно

Высший административный суд Украины перенес на завтра на 10.00 пятое судебное заседание по искам к Центральной избирательной комиссии от Блока Натальи Витренко “Народная оппозиция”, Блока Юрия Кармазина, партии “Вече” и Народного блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после перерыва во второй половине дня суд продолжал заслушивание объяснений истцов по исковым требованиям, касающимся формы подсчета голосов Центризбиркомом. Так, истцы настаивали на том, что ЦИК, подсчитывая голоса, а также квоту депутатских мандатов партий, пересекших 3-процентный барьер и попавших в парламент, неверно применил нормы закона, поскольку во время этого процесса учитывал недействительные бюллетени и бюллетени избирателей, проголосовавших «против всех». По убеждению истцов, при этом ЦИК должна была учитывать лишь голоса избирателей, проголосовавших “за”.

Кроме того, истцы выдвинули требование, чтобы в суд были доставлены оригиналы и копии протоколов с отметкой “уточнен” со всех 225 территориальных избирательных округов, и эти протоколы вечером были в суд привезены.

В свою очередь член ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК, выступая со своими объяснениями, напомнила, что во время выборов в парламент в 1998 году и 2002 году применялась такая же форма подсчета голосов избирателей.

Сегодня вечером во время очередного 15-минутного перерыва в суд поступило ходатайство со стороны представителей истца - Блока Натальи Витренко, в котором, по словам одного из представителей этого блока Светланы ШАПИТО, они просят суд изменить часть своих исковых требований. А именно: исключить из искового заявления требование, которым истец просит суд обязать ЦИК принять постановление об окончательных результатах голосования. В то же время Блок Витренко настаивает, чтобы суд обязал ЦИК изменить порядок действий при подсчете голосов.

Как стало известно корреспонденту УНИАН от отдельных представителей - участников процесса, завтра ожидается, что суд начнет, в случае ненарушения процедуры работы суда, рассматривать дополнительные иски партии “Вече”, Блока Юрия Кармазина и Народного блока Литвина.

В то же время, как отметил собеседник агентства, только Блок Юрия Кармазина та партия “Вече” связывают систему нарушений с фальсификацией во время подсчета голосов.

Сегодняшнее судебное заседание закончилось в 22.00, начавшись в 10.00.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от блока Натальи Витренко „Народная оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от блока Н.Витренко. Таким образом общее количество исков возросли до восьми.