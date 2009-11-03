Рада подбросила еще миллиард на борьбу с гриппом

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 401 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК сообщил, что данным законом предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства резервного фонда госбюджета с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

По его словам, эти средства предусмотрены для приобретения лекарств и медпрепаратов, приобретения медоборудования украинских производителей, в частности аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Он обратился с просьбой к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как можно скорее подписать данный закон после принятия его парламентом.

Законом предусмотрено, что распорядителем этих средств станет Министерство здравоохранения.

Именно вокруг вопроса относительно распорядителя средств развернулась наибольшая дискуссия в сессионном зале.

Фракция БЮТ настаивала на том, чтобы распорядителем средств был Кабинет министров Украины, но фракции Партии регионов и КПУ настаивали на том, чтобы распорядителем этих средств было не правительство, а Минздрав и органы власти на местах.

В результате было принято решение, что распорядителем средств является Министерство здравоохранения.

В рамках дискуссии руководитель Минздрава Василий КНЯЗЕВИЧ дал понять, что распорядителем этих средств должно стать правительство. На это народный депутат от КПУ Адам МАРТЫНЮК заявил, что парламент впервые встречает «уникального министра, который не хочет денег». По его словам, обычно министры настаивают на том, чтобы для потребностей их министерства было увеличено финансирование.