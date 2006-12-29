ЦИК еще получает данные о нарушениях при сборе подписей за референдум

В Центральную избирательную комиссию до сих пор поступают обращения местных советов о выявленных нарушениях в ходе сбора подписей в поддержку проведения референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ во время заседания комиссии, на котором рассматриваются окончательные результаты о количестве подписей граждан, собранных в поддержку проведения референдума.

«В частности, только в октябре-ноябре 2006 года в комиссию поступило около 20 обращений глав местных советов с просьбой признать недействительными подписные листы или подписи в подписных листах, также провести дополнительные проверки. Понятно, что их комиссия также не может проигнорировать», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, часть этих обращений направлена в органы местного самоуправления для уточнения изложенных в них фактов, а другая часть – в прокуратуры областей и городов для надлежащего реагирования.

Я.ДАВЫДОВИЧ подчеркнул, что, учитывая огромное количество подобных обращений, ЦИК «объективно не могла раньше установить общее количество подписей граждан Украины, которые поддержали требование о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, как того требует закон».

Председатель ЦИК также отметил, что решение Печерского районного суда города Киева от 11 декабря 2006 года о бездеятельности ЦИК по вопросу установления количества подписей не вступило в законную силу, поскольку ЦИК обжаловала его в апелляционном порядке.

«ЦИК не может согласиться с утверждениями как части политических сил, так и отдельных заинтересованных лиц о том, что ЦИК будто бы проявляла бездеятельность и тем более, медлила с установлением результатов сбора подписей и передачи соответствующего протокола Президенту Украины для принятия решения об оглашении всеукраинского референдума по народной инициативе», - подчеркнул председатель ЦИК.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп. Они собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде г.Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.