Тимошенко примерила "погоны" Верховного главнокомандующего

Кандидат в Президенты Украины, глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО не отказалась от идеи создания в Украине контрактной армии.

Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО ее предвыборной программе "Украина победит. Украина - это ты!".

"Как Верховный главнокомандующий я буду способствовать повышению авторитета воинской службы и уважения к людям в погонах. Мы выделим достаточные материально-технические и финансовые ресурсы для укрепления боеспособности армии, социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Армия станет профессиональной, сформированной на контрактных принципах, срочный призыв в армию будет отменен", - говорится в программе.

По ее мнению, современная профессиональная армия является гарантом независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с государственной программой, переход Вооруженных сил Украины на полное комплектование военнослужащими службы по контракту должен состояться с 1 января 2010 года.