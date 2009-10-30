Эксперты: подписанный Ющенко закон о соцстандартах - авантюра

Эксперты считают «большой экономической авантюрой» принятый парламентом и подписанный Президентом Украины закон о повышении социальных стандартов, который может привести к увеличению безработицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, директор Института экономического развития Александр ПАСХАВЕР отметил, что сейчас в Украине «прекратился спад производства, начался восстановительный рост и катастрофические, апокалиптические заявления отошли». Однако, по его мнению, деньги сейчас нужны не меньше, чем во времена падения, поэтому он считает закон о повышении соцстандартов несвоевременным.

«Данный закон – это двойной удар по этим деньгам. Во-первых, необходимое увеличение на социальные выплаты, во-вторых, может лишить доступу к дешевым деньгам от МВФ», - заявил экономист.

При этом А.ПАСХАВЕР указал на нарушения, имевшие место при принятии документа.

«Закон может действовать в рамках утвержденного бюджета. Но бюджет не менялся, и те, кто голосовал за закон, бюджета в этом году не изменили. Это значит, что закон может не выполняться, поскольку бюджет - главный закон для правительства», - подчеркнул эксперт.

Также А.ПАСХАВЕР признался, что ошибся, когда несколько дней тому назад заявил, что не представляет, чтобы Президент Виктор ЮЩЕНКО мог подписать данный закон, зная его либеральные взгляды.

В то же время экономический эксперт Школы политической аналитики при НаУКМА Сергей КИСЕЛЕВ отметил, что данный закон прямо противоречит двум другим, которые уже действуют не первый год.

Прежде всего, сказал он, это касается закона об оплате труда, «где отмечается, что любые изменения относительно размера минимальной заработной платы должны осуществляться в рамках бюджетного процесса». Также, по мнению экономиста, нарушена статья 4 Закона «О прожиточном минимуме», где отмечается, «что размер прожиточного минимума может меняться исключительно по инициативе правительства и в рамках бюджетного процесса».

«В законопроекте господина ЗАРУБИНСКОГО (народный депутат, автор законопроекта) отмечается, что принятие данного закона нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета Украины. Точка. Ни одной цифры, какое влияние, сколько реально надо денег на повышение минимальной зарплаты, какое это будет иметь влияние на отчисление в социальные фонды. Исходя из этого, я утверждаю, что это достаточно большая экономическая авантюра», - заявил С.КИСЕЛЕВ, подчеркнув, что депутаты не имели права принимать такой документ.

Эксперт привел случаи в мировой практике, когда даже менее резкое, чем в Украине, поднятие минимальных зарплат приводило к безработице.

«В США в 1988-м, когда действительно увеличение минимальной зарплаты на 10% привело к сокращению уровня занятости на 2-3%, особенно среди молодежи», - напомнил С.КИСЕЛЕВ.

Комментируя решение В.ЮЩЕНКО подписать закон, президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ отметил, что глава государства «руководствуется не логикой выхода из экономического кризиса, не логикой сотрудничества с МВФ, а предвыборной логикой».

«Понятно, что его кампания, во-первых, построена на тотальной критике правительства, а, во-вторых, в нынешней ситуации каждый политик пытается заработать баллы», - заявил эксперт, добавив, что после подписания закона МВФ не предоставит нам следующего транша кредита.

Выразил удивление решением Президента и профессор политологии Алексей ГАРАНЬ. Он подчеркнул, что раньше «ЮЩЕНКО постоянно позиционировался, как человек, который борется с популистским заявлениями».

«Однако, когда вопрос стал «руба», к сожалению, мы увидели, что логика политической предвыборной борьбы «взяла верх»», - констатировал А.ГАРАНЬ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО сегодня, 30 октября, заявил, что подписал принятый 20 октября парламентом Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».