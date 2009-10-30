Ющенко поручил подготовить передвижные военные госпитали

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству обороны подготовить передвижные военные госпитали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нужно обеспечить необходимое количество мест для больных.

Президент сообщил о поручении Минобороны относительно развертывания передвижных мобильных госпиталей, которые будут подняты в случае необходимости.