Эксперт: эпидемию гриппа могут использовать для срыва выборов

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что эпидемия гриппа в Западной Украине может быть использована как повод для введения чрезвычайного положения и срыва предстоящих президентских выборов. Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, текст которого передан УНИАН.

«Сегодня уже абсолютно понятно, что в скором проведении выборов не заинтересована политическая группа нынешнего Президента Украины, личный рейтинг которого мизерно мал. Для того, чтобы не просто отсрочить дату выборов, а сорвать их, скорее всего, под предлогом пандемии нового штамма смертоносного гриппа на территории Украины будет введено чрезвычайное положение», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, инициаторы срыва выборов заручатся поддержкой медиков, которые, согласно инструкциям при пандемии, введут запрет на массовые мероприятия, собрания людей, и в этом случае ни о каком проведении выборов не может быть и речи. «Таким образом, перенос выборов на неопределенный срок будет выглядеть вполне логичным и целесообразным шагом», - отмечает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров объявил о введении карантина в девяти западных областях Украины. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая внеочередное заседание Кабмина, отметила, что на сегодня во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемиологического порога. Также, по ее словам, в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой – есть угроза распространения гриппа. Среди прочего, премьер отметила, что в регионах карантина будут отменены все массовые мероприятия.