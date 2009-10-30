Ющенко назвал Тимошенко «вчерашним днем»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО «вчерашним днем» и не завидует главе правительства, который будет преодолевать последствия ее правительственной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с предпринимателями.

В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике политику правительства в разных сферах экономики. Он выразил мнение, что именно непродуманная, популистская правительственная политика значительно обострила последствия мирового кризиса в Украине.

«Нереальный, несбалансированный бюджет привел Украину к невиданному кризису», - заметил Президент. При этом он сказал, что его заявления по этому поводу очень часто расценивают как политические, поскольку и он, и Ю.ТИМОШЕНКО баллотируются на этих президентских выборах. Однако, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, это не отвечает действительности.

«ТИМОШЕНКО - это вчерашний день, поскольку она формирует политику не рыночную, не конкурентную, не прозрачную. Наши идеологии противоположны, это разные мировоззрения», - сказал Президент.

Критикуя действия правительства, Президент, в частности, употреблял такие высказывания, как «коллапс», «вульгарное поведение правительства», “бурный популизм” и т. п.

В.ЮЩЕНКО убежден, что Украине придется заплатить очень дорогую цену за такую популистскую деятельность Кабинета министров. «Я не завидую тому премьеру, который в 2010 году будет преодолевать последствия такой политики», - сказал Президент, добавив, что «это не та рыночная экономика, это не то правительство, за которое стоит голосовать».

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что политика правительства переждать кризис является в корне неправильной, и поэтому сегодня необходимо заставлять Кабинет министров осуществлять реформы во всех секторах экономики, поскольку лишь это позволит, по мнению главы государства, преодолеть кризисные явления в экономике.

Также он считает, что необходимо предпринять ряд шагов по сбалансированию государственного бюджета, а также оптимизировать налоговую политику, уменьшив фискальные давление на бизнес.

Кроме того, по мнению Президента, сегодня необходимо оптимизировать вопросы, связанные со стабилизацией денежной единицы.