Балога предлагает ввести чрезвычайное положение в западных областях

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА призывает власть ввести в западных областях чрезвычайное положение в связи с эпидемией гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В.БАЛОГА заявил, что центральная власть с безразличием относится к эпидемии заболеваний, которая охватила несколько западных областей страны и уже унесла несколько десятков человеческих жизней. По его словам, до сих пор не предприняты какие-то видимые, действенные усилия для того, чтобы установить причины вспышки заболеваний, остановить их дальнейшее распространение и предотвратить новые жертвы болезни.

«Местная власть пытается как-то противодействовать беде, но без поддержки из Киева, в первую очередь финансовой и медицинской, мало что может сделать. По сути, чиновники и врачи работают на энтузиазме, между тем в столице высокое начальство лишь проводит пресс-конференции, где разводит руками и успокаивает население. Но вся эта пустая болтовня - для легковерных, тогда как ежедневно загадочная болезнь укладывает на больничные койки новых пациентов, а количество тех, кому уже ничем не поможешь, растет», - сказал лидер “Единого Центра”.

По убеждению В.БАЛОГИ, эпидемиологическая обстановка на Западе Украины должна быть сегодня же рассмотрена на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны. «Неконтролированная эпидемия с многочисленными летальными исходами, которая сеет панику среди людей, – стопроцентная причина немедленного созыва СНБО. Одним из решений Совета должно стать введение в западных областях режима чрезвычайного эпидемиологического положения. Причем Президент Виктор ЮЩЕНКО должен ввести в действие принятое решение СНБО безотлагательно, а не так, как последние – с месячной задержкой», - заявил он.

Лидер “Единого Центра” убежден, что Совет нацбезопасности и обороны должен критично заслушать отчет министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА и Главного государственного санитарного врача Александра БИЛОВОЛА. “Они, в частности, должны объяснить причины того, что в Украине до сих пор нет современного диагностического оборудования для быстрого и качественного установления причин заболевания. Тогда как, например, в соседней России такая медицинская техника позволяет диагностировать болезнь в самых глухих местностях”, - считает В.БАЛОГА. Также СНБО должен получить четкий ответ от чиновников о причинах длительного умалчивания ими самого факта вспышки эпидемии, когда лишь количество умерших заставило Минздрав признать существование проблемы. Так же министерские руководители должны доложить, почему своевременно не была проведена надлежащая иммунизация населения и почему сегодня у нас нет вакцины для прививок, в том числе от свиного гриппа и других опасных болезней.

«Конечно, другого результата, чем полная бездеятельность, и не стоило ожидать от назначения Главным государственным санитарным врачом человека не по его профессиональным качествам, а по принадлежности к близкому кругу новых партнеров премьера из старой кадровой обоймы. К сожалению, эпидемия в который раз подтвердила, что высокие посты в правительстве раздаются как коррупционное вознаграждение за политические услуги», – добавил лидер ЕЦ.

По мнению политика, анонсированная поездка премьер-министра в зону бедствия с точки зрения практических последствий будет мало результативной и создаст лишь пиарный эффект, но не будет способствовать решению проблемы. Действенным мероприятием помощи является лишь скорейшее приобретение диагностического оборудования, вакцины и лекарственных препаратов. Но для этого совсем не обязательно лететь в Тернополь, потому что деньги для закупок нужно искать в Киеве.

В.БАЛОГА напомнил, что “Единый Центр” уже инициировал отчет руководства Минздрава в Верховной Раде. Однако терять время нельзя, потому в эту критическую ситуацию должен вмешаться лично В.ЮЩЕНКО. «Ежедневно болезнь уносит чью-то мать, отца или ребенка. Бездеятельность в противодействии беде – преступна. Глава государства просто обязан лично заняться решением этой проблемы», - подчеркнул лидер “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня заявил, что в Украине началась эпидемия высокопатогенного гриппа A/H1N1.

“По предварительным результатами, мы констатируем, что Украина вошла в мировую пандэмичную зону, и (в стране) начинается эпидемия калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1”, - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.

Он добавил, что в стране будет создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, приняты противоэпидемические, карантинные меры. “Я буду докладывать руководству государства о ситуации, которая вышла за пределы эпидемического порога. Наверное будет рассматриваться вопрос карантизации или продления каникул в школах и институтах. Мы будем обращаться к населению с рекомендациями ограничить посещение общественных собраний”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр призвал население Украины не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. “Люди умирали лишь потому, что не обращались своевременно к врачам. Больные вызывали врача на 5-7 день болезни, когда уже помочь человеку нельзя”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

На вопрос, знают ли украинские врачи, как именно лечить калифорнийский грипп, или грипп A/H1N1, министр заверил, что наши медики вполне компетентны в этих вопросах. “Мы очень активно сейчас работаем с врачами. Минздрав утвердил протоколы лечения, что делать, как оказывать помощь”, - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.