Гриценко: для борьбы с эпидемией Президент должен привлечь армию

Панику нужно останавливать не успокоительными призывами, а решительными и эффективными действиями, считает председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО. Как сообщает пресс-служба политика со ссылкой на его веб-страницу, по словам А.ГРИЦЕНКО, для этого необходимы: мобилизация всех сил и средств государства по предоставлению медицинской помощи, независимо от их ведомственного подчинения и формы собственности, эффективная координация действий на правительственном уровне, поддержка усилий правительства со стороны Президента.

«Ситуация в западных областях вышла на уровень эпидемии, – комментирует последние сообщения об эпидемии А.ГРИЦЕНКО. – Специалистам уже известно, что имеем дело с пандемичным гриппом, который интенсивно провоцирует новые заболевания и может быстро распространяться среди людей. Количество больных растет, десятки людей уже умерли от болезни». По словам председателя парламентского комитета, “сейчас распространяется паника, люди скупают в аптеках лекарства и медицинские средства, в том числе антибиотики, не пригодные для профилактики и лечения именно этого гриппа. Медики работают на грани физических возможностей, отдельные районные больницы переполнены больными на 40–60% свыше нормы”. Впрочем, невзирая на усилие медиков, «ситуация угрожает выйти из-под контроля и может повлечь массовые заболевания по всей стране, еще больше усилить панику. Этого допустить нельзя. Ни при каких условиях», – подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

«Президент, – считает он, – должен определить задание подчиненным силовым структурам, в первую очередь Вооруженным Силам, и задействовать для предоставления помощи населению медицинские части и подразделы, а также военные госпиталя и, в случае потребности, санатории для размещения больных. Кроме того – призвать необходимое количество офицеров-медиков из числа резерва первой очереди на период, пока угроза распространения болезни не будет локализована».

Это нужно сделать безотлагательно, на протяжении двух суток, убежден политик.

Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны советует в первую очередь задействовать мобильные санитарно-эпидемиологические отряды армии, которые способны диагностировать болезни, на месте делать анализы, обнаруживать возбудители болезней и оказывать людям помощь в местах их проживания.

«Нужно снарядить мобильные группы военных медиков, которые бы осуществляли профилактический обзор людей и, в случае потребности, оказывали им помощь в наиболее отдаленных горных районах. Такие возможности у армии имеются, и их можно задействовать оперативно, – отметил он. – А чтобы успокоить людей, дать им ощущение безопасности и тем самым остановить распространение панических настроений, нужно организовать оперативную профилактику и медицинскую помощь непосредственно в населенных пунктах”.

При этих условиях “недопустимы истерические призывы отдельных политиков относительно введения режима чрезвычайного положения в стране либо в ее отдельных регионах”, считает А.ГРИЦЕНКО. Органы государственной власти имеют все необходимые полномочия и должны действовать спокойно, решительно и эффективно, “без любых политических авантюр”, заявил он.