Под покровом ночи большинство Черновецкого дерибанило землю?

Под покровом ночи большинство Черновецкого "дерибанило" киевскую землю. Так прокомментировал результаты вчерашнего пленарного заседания один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«За последние пять минут, когда повестка дня сессии уже была исчерпана и все отклоненные вопросы таки был проголосован, у председателя «вдруг» возникло еще несколько предложений – относительно передачи тридцати земельных участков в Голосеевском районе, о закреплении участка за неизвестным гаражно-строительным кооперативом и о продаже доли неизвестно чего неизвестно кому», - сообщил оппозиционный политик.

По словам Андриевского, принятие этих решений является циничным пренебрежением интересами киевского общества и нарушением всех возможных норм законодательства.

«Депутаты не знают, за что они голосовали, какая доля и чего продается? Об этом не знал даже докладчик, поскольку никаких документов у него не было. Депутат Журавский, который якобы готовил этот проект решения, отсутствовал (хотя его карточка принимала участие в голосовании), а председатель смог только выдать фразу «это решение очень срочное»», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Как чиновниками Черновецкого продаются доли имущества, которые принадлежат территориальной общине, мы прекрасно знаем. Напомню об участке площадью 5,4 га в Протасовому Яру, который был продан в 53 раза дешевле, чем его рыночная стоимость», - подчеркнул депутат.

«Под покровом ночи у киевлян в очередной раз украли собственность. Эту алчную власть не исправит ничего. Поэтому единственный способ сохранения Киева – немедленное устранение Черновецкого и его камарильи от власти. А с принятыми вчера ночью решениями должны разобраться правоохранительные органы», - отметил Андриевский.