Луценко - регионалам: снимайте, только потом не жалейте

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что критика в его адрес не должна перечеркивать усилия всего 300-тысячного коллектива украинской милиции по охране правопорядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом он заявил в эфире ТРК «Украина», находясь на Закарпатье.

«Не уничтожайте последнюю систему. Все остальные министерства, пусть они мне простят, давно уже или разрушены, или дезинтегрированы, или развалившиеся. Сегодня осталась последняя дамба порядка в этой стране», - сказал министр.

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, первый раз он был снят с должности министра МВД “с подачи Партии регионов после того, как он отказался по ее просьбе «обратить внимание» на расследование уголовного дела, в котором фигурировал киллер-депутат от Партии регионов... Сегодня эта политическая сила пытается избавиться от «неудобного» для нее министра во второй раз”. «Сегодня найдутся люди, которые захотят меня снять за валютчиков на ужгородском базаре, - пожалуйста! Только потом не жалейте!», - отреагировал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО признал, что украинская милиция - не идеальная, но процесс очистки милицейских рядов от преступников не останавливается: в этом году МВД передало в прокуратуру материалы для привлечения к уголовной ответственности 553 сотрудников милиции, совершивших преступления, из них 195 получили тюремное наказание. «Это серьезный результат, которого не может вам продемонстрировать руководитель другого государственного организма. Моя задача - карать тех, кто приходит в милицию для заработка или для совершения преступлений», - подчеркнул министр, добавив, что руководители прокуратуры и судейского корпуса не отчитываются перед украинцами о том, как они борются с преступниками в собственных рядах.