Президент России: сталинским репрессиям нет оправдания

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев убежден, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах, и недопустимо оправдание сталинских репрессий под видом восстановления исторической справедливости.

Об этом говорится в новой записи в видеоблоге Медведева в связи с Днем памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

"Давайте только вдумаемся: миллионы людей погибли в результате террора и ложных обвинений - миллионы... Но до сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были оправданы некими высшими государственными целями. Я убеждён, что никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет оправданий", - заявил Медведев.

Президент отметил, что когда говорят о фальсификации истории, почему-то зачастую считают, что речь идёт только о недопустимости пересмотра результатов Великой Отечественной войны.

"Но не менее важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ", - сказал президент

"Правда и то, что преступления Сталина не могут умалить подвиги народа, который одержал победу в Великой Отечественной войне. Сделал нашу страну могучей индустриальной державой. Поднял на мировой уровень нашу промышленность, науку, культуру", - считает глава российского государства.