Генпрокуратура возбудила дело по прослушке Зварича
Нардепа признали потерпевшим
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту нарушения тайны телефонных разговоров народного депутата Украины Романа ЗВАРИЧА.
Об этом «Левому берегу» стало известно из собственных источников.
В настоящий момент, все тематические материалы присоединены к делу №49-1361 - «делу об отравлении» кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году, однако, как ожидается, в ближайшее время будут выделены в отдельное производство.
Р.ЗВАРИЧ обратился в ГПУ после того, как «Левый берег», в рамках собственного расследования «дела об отравлении» опубликовал цикл материалов, из которых следовало: в распоряжении профильной ВСК ВР имеются файлы с записями телефонных разговоров «Романа» и «Марты», обсуждающих будто бы возможности обогащения образцов крови кандидата В.ЮЩЕНКО диоксином в одной из клиник США.
Сотрудница ГПУ Лариса ЧЕРЕДНИЧЕНКО, из рапорта которой на имя генерального прокурора, собственно, стало известно о существовании данных файлов, допускала: «Марта» - агентурное имя сотрудницы американских спецслужб Катерины ЮЩЕНКО-ЧУМАЧЕНКО.
Впоследствии выяснилось: «Марта» - врач, жена брата Р.ЗВАРИЧА Марта ЛОПАТИНСКАЯ-ЗВАРИЧ (в документах ГПУ она фигурирует как ЛОЗИНСКАЯ-ЗВАРИЧ – ЛБ), с которой он по телефону советовался на предмет того, где можно провести анализ имеющейся у него крови В.ЮЩЕНКО.
«В ходе расследования уголовного дела органом досудебного следствия будет принято решение о признании Вас потерпевшим и про сообщение соответсвующим правоохранительным органам США относительно совершения данного преступления относительно гражданки США Марты ЛОЗИНСКОЙ-ЗВАРИЧ», - отмечается в письме зама Генерального прокурора Украины Николая ГОЛОМШИ на имя Р.ЗВАРИЧА, оказавшегося в распоряжении редакции «Левого берега».
Как сообщал УНИАН, 21 октября Р.ЗВАРИЧ на брифинге в ВР сообщил, что просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по факту незаконного прослушивания его телефонных разговоров.
Р.ЗВАРИЧ отметил, что в 2004 году он действительно имел телефонный разговор с женой своего брата Мартой ЛОПАТИНСКОЙ-ЗВАРИЧ, которая работает врачом и проживает в США. По словам депутата, тогда он просил М.ЛОПАТИНСКУЮ посодействовать в поисках клиники или лаборатории, которая могла бы провести обстоятельное исследование крови тогдашнего кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и определить, чем именно он был отравлен.
Однако заметил Р.ЗВАРИЧ, запись этого телефонного разговора непонятным образом попала в распоряжение Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая пытается установить, на самом ли деле В.ЮЩЕНКО был отравлен.
Он добавил, что обратился в Генпрокуратуру с такой просьбой еще неделю тому назад, однако до сих пор не получил никакого ответа.
Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что жена его брата М.ЛОПАТИНСКАЯ, со своей стороны, также намерена обратиться в ФБР с просьбой возбудить дело по факту незаконного прослушивания ее разговоров.