Один лишь шаг Ющенко дает право сказать: это – подарок Божий?

“С моей точки зрения, Виктор Ющенко — подарок Божий”. Именно так заявил комментатор русской службы «Радио «Свобода», комментатор исторических событий в документальном сериале «Намедни» Леонида Парфенова, Анатолий Стриляный в интервью “ Украине молодой ”.

Господин Стриляный считает Президента Украины “обычным человеком, может, даже немножко слишком обычным”, но в то же время “он - великий Президент”. По его мнению, такой оценки заслуживает уже один поступок Ющенко, когда в прошлом году он “осудил Россию за нападение на Грузию. Это был огромный исторический шаг. И только один этот шаг дает мне право сказать, что это великий Президент. Нужно подчеркнуть, что как раз для таких поступков народы и избирают президентов или имеют от Господа Бога королей и царей, если они настоящие короли и цари”, - считает журналист.

“Президента выбирают не для того, чтобы он определял окончательную цену на молоко от тети Гальки в селе Рябина и даже не для того, чтобы заключать выгодные для страны газовые соглашения, как это ни странно звучит в канун зимы. Ющенко это знает (насколько осознанно — меня не волнует). Народы избирают президентов для того, чтобы вот в такие мгновения, как нападение России на Грузию, сказать от имени государства то, что сказал Виктор Ющенко.

Меньшие шаги Ющенко — тоже шаги настоящего Президента. В частности то, что он открыл людям правду о Голодоморе. Невзирая на «эксцессы исполнителей», на то, что эту кампанию делали все еще советские люди и по–советски — в духе и в лучших традициях советской пропаганды, факт, что Ющенко попробовал привлечь внимание общества и мира к Голодомору — это шаг настоящего Президента. Это шаг человека с государственнической и просто человеческой интуицией, который понимал: «Время истекает. Нужно или сейчас, или никогда».

“Если бы я — антисоветский человек, российский демократический литератор и украинский буржуазный националист по призванию — все эти годы жил на Луне, а затем появился здесь и узнал только одно: что никого в мире путинизм так свирепо не ненавидит, как Ющенко, мне было бы этого достаточно, чтобы поднять за Ющенко обе руки”, - резюмировал господин Стриляный.