Партия регионов: господа из МВФ окончательно запутались и растерялись

Партия регионов критикует политику Международного валютного фонда относительно Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В Партии регионов считают, что «в последнее время заявления представителей МВФ напоминают головоломки, которые не имеют логической разгадки. Чиновники фонда один за другим выступают с противоречивыми, взаимоисключающими сообщениями».

В частности, «совсем недавно руководитель департамента внешних отношений МВФ госпожа АТКИНСОН утверждала, что средства по стабилизационной программе выделялись исключительно Национальному банку Украины и исключительно на поддержание стабильности национальной валюты и на помощь банковской системе. Получив в ответ аргументированное, подтвержденное неопровержимыми фактами заявление Партии регионов о том, что второй транш кредита МВФ в размере 1 млрд. 505 млн. 399,2 тыс. долларов США (что в эквиваленте составляет 11,529 млрд. грн.) 12 мая 2009 года, а также третий транш кредита МВФ в размере 3 млрд. 293 млн. 59,4 тыс. долларов США (что в эквиваленте составляет 25,350 млрд. грн.) 31 июля 2009 года поступили непосредственно на казначейский счет правительства ТИМОШЕНКО, руководство МВФ отреагировало… требованием к Президенту Украины наложить вето на принятый парламентом закон о повышении социальных стандартов, мотивируя это тем, что повышение зарплат и пенсий противоречит условиям стабилизационной программы сотрудничества Украины и МВФ», – говорится в сообщении.

Партия регионов подчеркивает, что однако уже сегодня постоянный представитель МВФ в Украине господин АЛЬЕР сделал заявление, которое «можно было бы считать сенсационным: оказывается, «существенная часть ресурсов, предоставленных МВФ Украине, была направлена в государственный бюджет на обеспечение своевременной выплаты правительством Украины зарплат и пенсий». То, что МВФ фактически содержит правительство ТИМОШЕНКО, у нас не вызывает сомнений. Мы неоднократно приводили факты, свидетельствующие о том, что кредиты МВФ составляют 44,3% поступлений в государственный бюджет Украины. Так что для нас признание, в любой другой стране, работающей с МВФ, ставшее бы сенсационным, для нас таковым не является».

«Вызывает удивление другое: поразительная осведомленность представителя МВФ о том, на что тратит деньги украинское правительство. Ни парламент Украины, ни налогоплательщики не могут добиться от правительства ТИМОШЕНКО правдивого отчета о доходах и расходах бюджета, а господин АЛЬЕР все знает! Впрочем, это логично с той точки зрения, что кто содержит правительство, тот и получает отчет», – заявляют в Партии регионов.

В партии удивлены также тем, что постоянный представитель МВФ в Украине подтвердил, что стабилизационная программа предусматривает рост государственных зарплат и пенсий (а они на самом деле с прошлого года заморожены, тем временем реальная зарплата сократилась более чем на 10%), но только в соответствии с ростом инфляции - примерно на 10%. «Но ведь именно такое повышение содержится в принятом Верховной Радой Украины законе о повышении социальных стандартов, который госпожа ТИМОШЕНКО назвала «атомной бомбой», а МВФ потребовал заветировать. Похоже, господа из МВФ окончательно запутались и растерялись», – напоминают в Партии регионов.

«Впрочем, достойный выход из ситуации есть: не вмешиваться во внутренние дела Украины, потребовать от правительства ТИМОШЕНКО выполнения обязательств по программе и предоставлять кредитные средства в строгом соответствии с условиями программы», – говорится в заявлении Партии регионов.