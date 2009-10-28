Балога сказал четырем кандидатам, что остаться должен только один

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА призывает Виктора ЮЩЕНКО, Анатолия ГРИЦЕНКО, Юрия КОСТЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА объединиться и определить единого среди них кандидата в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сообщил на пресс-конференции.

По его словам, на должность главы государства, кроме Юлии ТИМОШЕНКО, претендуют еще несколько носителей демократических идей. Такими он считает В.ЮЩЕНКО, А.ГРИЦЕНКО, Ю.КОСТЕНКО, А.ЯЦЕНЮКА.

Лидер “Единого Центра” убежден, что отдельно ни один из этих политиков не имеет шансов на выборах главы государства, тогда как объединив усилия, они смогут вывести своего претендента во второй тур.

В.БАЛОГА считает, что этим политикам следует договориться о координации усилий, и это решение целесообразно закрепить в письменном виде. При этом В.БАЛОГА отмечает, что единый кандидат должен быть определен во время переговоров, а остальные отказываются от баллотирования, и работают на его поддержку. Другим вариантом, по мнению В.БАЛОГИ, может быть такой: эти кандидаты ведут собственную избирательную кампанию при условии «взаимного ненападения». В таком случае, по его словам, единый кандидат определяется за месяц до дня голосования, исходя из рейтинговых показателей.

Отвечая на вопрос журналистов, В.БАЛОГА отметил, что если эти 4 кандидата откажутся объединить свои усилия, то “Единый Центр” планирует дополнительно изучить программы кандидатов в президенты, и в течение нескольких недель определиться, поддерживать ли кого-то из них.

В.БАЛОГА добавил, что дату своего съезда партия планирует определить до конца ноября.