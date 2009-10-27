Томенко советует Януковичу подружиться с арифметикой

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО советует лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ быть осмотрительным в использовании цифр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя предвыборную программу В.ЯНУКОВИЧА.

«Трудно понять научную и рациональную обоснованность многих цифр. Например, если задача войти в 20 мощнейших стран мира, хоть и привлекательная, но не поддается рациональному объяснению, то цифра 50 миллионов населения Украины за 10 лет требует специального объяснения», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, по состоянию на сентябрь 2009 года население Украины составляет немногим больше 46 миллионов. На протяжении последнего периода, в частности за последние годы, наблюдается тенденция увеличения рождаемости и, в то же время, уменьшается, особенно за последний год, смертность, хотя ее показатель и остается достаточно высоким. «Таким образом, разница, или так называемое естественное сокращение населения за 2009 год, все ровно достигает минус 136 тысяч. Это, кстати, наименьшая цифра за последние годы», - сообщил он.

В то же время, Н.ТОМЕНКО заметил, что если и в дальнейшем прогнозировать тенденцию улучшения демографических показателей и сверхактивную государственную политику в этом вопросе, то по наиболее оптимистичным подсчетам через 10 лет население Украины будет составлять 45 миллионов граждан. В то же время, специалисты Института демографии и социальных исследований НАН, согласно своим прогнозным показателям, в 2020 году называют цифру едва больше 43,3 миллионов. Следовательно, задекларированная в предвыборной программе цифра 50 миллионов не поддается никакому объяснению, ведь наиболее оптимистичная цифра на 5 миллионов, а реалистичная на 6,7 миллиона меньше ее.

«Трудно спрогнозировать, что было в основе этой идеи у авторов предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА, но вполне очевидно, что в среднем ежегодные дополнительные 200 тысяч украинцев – это из области фантастики», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время, вице-спикер заметил, что «идея радикального увеличения населения не новая. Такие идеи характеризовали деятельность различных ортодоксальных религиозных организаций, которые боялись за потерю религиозной чистоты нации и ставили обязательную задачу представителям своих общин иметь семьи не менее пяти человек. В определенных странах высокая рождаемость также объясняется или исторической, или религиозной традицией. Так, для некоторых стран обязательным является рождение наследника мужского пола для продолжения рода».

«Следует отметить также, что существует еще один путь радикального увеличения населения. Так называемый, миграционный путь. Для этого страна откроет границы для иммигрантов, число которых будет увеличиваться. Однако, сомнительно, что украинское общество поддержит то, чтобы Украину сделать местом пристанища для иммигрантов третьего мира и стран СНГ», - заметил он.

«Следовательно, учитывая все возможные пути реализации предвыборного обещания о 50 миллионах граждан Украины в 2020 году, будем считать, что это скорее политическая шутка, а не реальность», - сказал Н.ТОМЕНКО.