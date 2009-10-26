Бжезинский: Россию с имперскими амбициями в НАТО не возьмут

Бывший советник Президента США, известный политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ полагает, что тесное сотрудничество с Россией отвечает интересам США и Европы, но, чтобы войти в НАТО, России надо сначала избавиться от имперских амбиций.

Об этом говорится в статье политолога для немецкой газеты Rheinischer Merkur, которую цитирует Deutsce Welle.

По мнению, З. БЖЕЗИНСКОГО, «Россия - не враг, но она все еще враждебно относится к НАТО. Эта позиция вряд ли быстро изменится, тем более, что премьер-министр Владимир ПУТИН в 2012 году снова станет президентом». «Помимо этого, - полагает он, - политика России по отношению к НАТО в последнее время направлена на внесение раскола как между США и Европой, так и между старыми и новыми членами Альянса». «Может статься, что в этом выражается досада, связанная с поражением Советского Союза в «холодной войне» и националистически окрашенным протестом против расширения НАТО в восточном направлении», - считает он.

«Членство России в Альянсе в ближайшем будущем маловероятно. Россия не хочет становиться членом блока, возглавляемого Соединенными Штатами. Ее гордость понятна. Но и блок НАТО стал бы другим, если бы в его ряды вошла Россия, страна недемократическая и в военном отношении весьма своенравная», - говорится в статье.

По мнению политолога, «взгляд НАТО на Россию должны определять две цели: во-первых, консолидация безопасности в Европе за счет тесных связей России с политическими и военными структурами Североатлантического альянса. Во-вторых, Россию следует включить в масштабную глобальную сеть безопасности. Это некоторым образом может помочь ослабить ее имперские амбиции. Прогресс в обоих направлениях потребует времени и терпения, но, возможно, новое поколение российских лидеров учтет, что эти цели отвечают их основополагающим интересам».