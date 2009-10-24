Генпрокуратура заберет дело о развращении детей?

Руководство Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО сегодня на оперативном совещании заслушало отчет следственно-оперативной группы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и ГПУ о состоянии расследования уголовного дела относительно развращения двух несовершеннолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В то же время в ГПУ не проинформировали о каких-либо результатах совещания. Но заверили, что "окончательное решение о возможном изменении подследственности дела будет принято в ближайшие дни: в понедельник или во вторник".

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей.

20 октября с трибуны Верховной Рады А.МЕДВЕДЬКО заявил, что ведомство направило руководству МВД письмо, в котором просит Министерство внутренних дел провести служебную проверку и привлечь к ответственности должностных лиц, которые халатно относились к расследованию дела о развращении детей.

Как отметил генпрокурор, мать потерпевших детей дважды обращалась в Днепровское районное управление Киева, после возбуждения уголовного дела работники милиции не предприняли своевременно меры по установлению виновных лиц, а их опознание было проведено лишь через месяц после возбуждения уголовного дела.