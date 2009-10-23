Соратник Балоги обвинил Ульянченко в «неприкрытом давлении» на нардепов

Председатель партии “Единый центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ считает, что заявления главы Секретариата Президента Украины Веры УЛЬЯНЧЕНКО о возможности смены руководства парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона» выходят за рамки ее должностных полномочий.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.КРИЛЯ.

“Госпожа УЛЬЯНЧЕНКО, очевидно, спутала свою работу на Банковой с ее партийными функциями. Глава Секретариата Президента, по определению, не имеет никакого отношения к деятельности фракций Верховной Рады. Поэтому как источник информации о внутрифракционных процессах она не выдерживает никакой критики. Это не ее приход”, - считает И.КРИЛЬ.

При этом он отметил: “Если же она говорила как партийный функционер, то пусть это четко указывает. Тогда будет более четко понятно, откуда исходят соответствующие инициативы”.

И.КРИЛЬ отметил, что какие-либо решения о смене руководства фракции могут быть приняты только в установленном порядке, легитимно и открыто. Однако это – исключительно внутреннее дело фракции «НУ-НС». «Поэтому разного рода некомпетентные заявления с Банковой можно расценивать как неприкрытое давление на народных депутатов, что категорически неприемлемо», - подчеркнул лидер “ЕЦ”.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Коммерсант-Украина (№ 182 от 23 октября)», глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает возможности отставки лидера фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО.