Мороз просчитал все варианты

В будущем году закон о Кабинете Министров «начнет работать обязательно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на пресс-конференции.

Он отметил, что трудно прогнозировать, будет ли подписан закон о КМУ Президентом Украины. «Закон о Кабинете министров Украины может быть подписан, а может получить вето Президента», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, в любом случае «работа над ним будет продолжена».

По его словам, будут либо учтены замечания Президента в случае вето, либо, возможно, будет преодолено вето главы государства на этот закон.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Кабинете Министров Украины».

Этот закон определяет организацию, полномочия и порядок деятельности правительства.

Согласно документу, Кабмин является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтрольно и подотчетно ВР в рамках, предусмотренных Конституцией.

В законе выписаны основные задачи Кабмина.

Согласно документу, не допускается неправомерное вмешательство каких-либо органов, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан в решение вопросов, которые относятся к компетенции Кабмина.

Отмечается, что принятие правительством актов, которые содержат информацию с ограниченным доступом, возможно лишь в случаях, определенных законом, в связи с обеспечением национальной безопасности и обороны. Все решения правительства должны обнародоваться, кроме актов, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

В соответствии с документом, должности членов правительства относятся к политическим, и на них не распространяется законодательство о государственной службе и трудовом законодательстве.

Если на рассмотрение ВР выносится представление относительно назначения членом правительства лица, которое является народным депутатом, то к представлению добавляется личное заявление народного депутата о досрочном сложении им депутатских полномочий в случае назначения на должность члена Кабмина.

В законе определено, что премьер-министр Украины назначается на должность ВР по представлению Президента Украины. Президент вносит это представление в ВР по предложению коалиции депутатских фракций в срок не позже чем на 15-й день после поступления такого предложения. Кроме того, в законе предусмотрено, что в случае невнесения Президентом Украины в этот срок кандидатуры, ее вносит в парламент коалиция депутатских фракций.

Члены Кабмина, кроме министра обороны и министра иностранных дел, назначаются ВР по представлению премьер-министра. Министр обороны и министр иностранных дел назначаются ВР по представлению Президента, «которое вносится не позже чем на 15-й день после получения предложения коалиции депутатских фракций в ВР относительно кандидатуры на должность премьер-министра».

В случае, если Президент не внес в этот срок указанные кандидатуры, то тогда представление о назначении на эти должности вносит коалиция депутатских фракций.

Представления премьер-министра Украины, Президента Украины или коалиции депутатских фракций о назначении на должность членов правительства во время его формирования могут вноситься как списком, так и отдельно по каждому члену Кабмина.

Кабмин не позже чем в 30-дневной срок после приобретения полномочий подает на рассмотрение ВР программу деятельности Кабмина. ВР должна ее одобрить не менее чем 226 голосами.

В законе выписано прекращение полномочий правительства.

Кроме того, в законе предусмотрено, что акты Президента относительно назначения и освобождения глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях скрепляется подписями премьер-министра и министра иностранных дел Украины.

Также подписью премьер-министра и министра юстиции скрепляются акты Президента относительно образования судов.

В законе определено, что должностные лица аппарата СНБО, Секретариата Президента, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, которые образуются Президентом Украины, не имеют права давать поручения правительству, его членам и вмешиваться в их деятельность.

В Заключительных положениях закона предусмотрено, что он вступит в силу со дня опубликования.