Порошенко: Украина готова к возобновлению диалога с Россией

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что Украина готова к возобновлению диалога с Российской Федерацией на всех уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Москве перед началом встречи делегаций МИД Украины и России.

«Я хочу подчеркнуть, что Украина готова к возобновлению диалога на всех уровнях, включая самый высокий», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что общение с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ позволяет говорить не о перезагрузке отношений, так как этого делать не нужно, а нужно использовать тот огромный потенциал для решения проблем в экономической, политической, культурной и гуманитарной области, в сфере безопасности.

«Есть над чем работать. Мы заинтересованы в максимально широком спектре сотрудничества на разных уровнях», - сказал П.ПОРОШЕНКО и подчеркнул, что улучшение отношений с Россией является одной из важнейших задач, которые стоят перед украинской дипломатией.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ подчеркнул: «Будем разгружать их (отношения – УНИАН)».

Он выразил надежду, что российско-украинское сотрудничество внесет прагматизм в отношения двух стран, и все имеющиеся вопросы будут решаться на основе интересов друг друга. По словам С.ЛАВРОВА, это касается всех направлений сотрудничества двух стран.

По словам российского министра, недавняя встреча в Харькове руководителей МИД Украины и России показала, что интерес двух стран друг к другу огромен.