Ющенко убежден, что избиратель не найдет альтернативы его политике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в безальтернативности политики, которую он реализует.

Об этом он сказал сегодня в интервью американской газете «Уолл Стрит Джорнал», сообщает Главная службе информационной политики Секретариата Президента.

«Я убежден: ответ избирателя, политических сил, общественных инициатив будет сводиться к одному – сегодня альтернативы политике Президента ЮЩЕНКО не существует», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что формирование государственнической нации возможно лишь при условии дальнейшего демократического развития Украины, а ее становление и консолидация является длительным и сложным процессом.

«Это стратегически очень важно, потому что чувству свободы нужно учиться. Это не то ощущение, которое появляется у тебя сразу на второй день после декларации. Речь идет о том, что ты должен почувствовать - ты гражданин, с тебя начинается страна. А это целая система ценностей, которой учат не один год», - считает Президент.

Глава государства еще раз выразил убеждение, что сохранение независимости Украины и необратимость наших демократических преобразований сегодня фактически тождественные понятия.

«Я сегодня утверждаю, что будущее независимой Украины возможно только в рамках внутренней демократии», - сказал В.ЮЩЕНКО.