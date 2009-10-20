Мартынюк предлагает ввести «политическую кастрацию»

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Адам МАРТЫНЮК выступает за «политическую кастрацию».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

По словам А.МАРТЫНЮКА, суть такой «политической кастрации» заключается в том, чтобы партию, в рядах которой есть преступники, лишать права принимать участие в выборах в ВР и местные советы.

«Если политическая партия будет иметь в своих рядах таких негодяев, какие есть в нашем сессионном зале, то эту партию нужно «кастрировать» лет на 5-10 в избирательных правах, чтобы она не имела права заседать ни в парламенте, ни в местных органах власти», - сказал он.

А.Мартынюк также спросил: «Что еще должно произойти в нашем царстве-государстве, чтобы мы, наконец, осознали, что дальше так жить нельзя?».

По его словам, если народные депутаты действительно принимали участие в изнасиловании, то они должны понести высшую меру наказания, «которой еще нет, – смертную».

В то же время А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что Верховная Рада должна защитить себя, если будет доказано, что скандал с развращением детей, в котором якобы замешаны народные депутаты, является «очередной спецоперацией». «К позорному столбу должны быть поставлены те, кто затеял эту операцию, ее организаторы и вдохновители», - отметил он.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что все разговоры о необходимости отмены неприкосновенности депутатов «от лукавого». Он добавил, что неприкосновенность не имеет никакого отношения к изнасилованию. «Если не будет неприкосновенности, так что, они не будут насиловать?», - спросил А.МАРТЫНЮК.

Он выразил обеспокоенность тем, чтобы дело о развращении детей «не ушло в песок, как и ряд других резонансных дел».