На Нобелевскую премию мира выдвинули четырежды нардепа Украины

Ассоциация национально-культурных объединений Украины (АНКОУ), в состав которой входят около 300 общественных организаций национально-культурной направленности, выразила поддержку совместному решению Организации непредставленных народов и наций (ОННН) и Меджлису крымскотатарского народа о выдвижении кандидатуры народного депутата Мустафы ДЖЕМИЛЕВА на присуждение ему Нобелевской премии мира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНКОУ.

«Мы глубоко убеждены в том, что народный депутат Украины четырех созывов, известный во всем мире правозащитник, признанный лидер крымскотатарского народа, мужественный человек и пример для многих поколений в деле борьбы за права своего народа – Мустафа ДЖЕМИЛЕВ по праву достоин стать лауреатом Нобелевской премии мира. Целиком поддерживаем эту общественную инициативу и присоединяемся к ней», – сказано в заявлении АНКОУ.