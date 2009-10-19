На Нобелевскую премию мира выдвинули четырежды нардепа Украины
14:30, 19 октября 2009Политика
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В АНКОУ уверены: по праву
|Мустафа ДЖЕМИЛЕВ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНКОУ.
«Мы глубоко убеждены в том, что народный депутат Украины четырех созывов, известный во всем мире правозащитник, признанный лидер крымскотатарского народа, мужественный человек и пример для многих поколений в деле борьбы за права своего народа – Мустафа ДЖЕМИЛЕВ по праву достоин стать лауреатом Нобелевской премии мира. Целиком поддерживаем эту общественную инициативу и присоединяемся к ней», – сказано в заявлении АНКОУ.
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