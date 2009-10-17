Винский увидел, что кандидаты лезут в «цари»

Экс-министр транспорта и связи Украины, председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ предупреждает об угрозе возможного пересмотра полномочий Президента после завершения выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

«То, что победитель может переписать Конституцию под себя, меня очень тревожит. Действительно есть угроза, что придет человек, который вместо того, чтобы крепить государство, начнет войну за свои полномочия», - сказал И.ВИНСКИЙ, прибавив, что «значительная часть людей сегодня, фактически, идут на должность Президента, как на войну».

По его словам, в Конституции «есть проблемы, которые не дают возможности четко распределить, кто за что отвечает, и у кого какие возможности для работы». И.ВИНСКИЙ считает, что эти проблемы были созданы «сознательно и искусственно».

В то же время политик не считает, что усиление полномочий Президента является выходом из нынешней ситуации. «Я не думаю, что когда мы построим монархию, то придет хороший царь и изменит жизнь в государстве. Мне кажется, что у нас уже достаточно сознательные люди, чтобы понять, что вопрос не в царях, а в системе управления государством, в тех реформах, которые нужно провести, и вопрос в тех людях, которые эти реформы реализуют».

И.ВИНСКИЙ считает недопустимым изменять Конституцию и законы под конкретную персону. «В нас так выстраивается, что каждый значимый политик начинает подстраивать Конституцию и законы под себя. Не под государство, не под общество, не под механизм осуществления власти в государстве, - а под себя. Это очень плохо и ничего не решает», - подчеркнул политик.