КС отменит 5 новых правил президентской гонки - СМИ
Подготовлен проект решения
В Конституционном суде Украины подготовлен проект решения о новой редакции закона о выборах Президента. По предварительным данным, пять положений недавно утвержденного документа признаны неконституционными.
Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники в КС.
В частности, суд признал не отвечающей Основному Закону норму, согласно которой правом участия в выборах за пределами страны наделяются только граждане, которые находятся на консульском учете в дипломатических представительствах Украины.
Также не прошли проверку КС запрет на участие в работе избирательных комиссий граждан, которые не проживают в пределах конкретного избирательного округа, а также отказ от рассмотрения ЦИК и судами жалоб в день голосования.
Кроме того, КС готов признать неконституционной передачу данных избирательного реестра политическим партиям, которые имеют фракции в Верховной Раде.
При этом, как стало известно «Зеркалу недели», соответствующие политические структуры уже успели получить информацию из реестра.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 сентября обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции (конституционности) отдельных положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето главы государства.