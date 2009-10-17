КС отменит 5 новых правил президентской гонки - СМИ

В Конституционном суде Украины подготовлен проект решения о новой редакции закона о выборах Президента. По предварительным данным, пять положений недавно утвержденного документа признаны неконституционными.

Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники в КС.

В частности, суд признал не отвечающей Основному Закону норму, согласно которой правом участия в выборах за пределами страны наделяются только граждане, которые находятся на консульском учете в дипломатических представительствах Украины.

Также не прошли проверку КС запрет на участие в работе избирательных комиссий граждан, которые не проживают в пределах конкретного избирательного округа, а также отказ от рассмотрения ЦИК и судами жалоб в день голосования.

Кроме того, КС готов признать неконституционной передачу данных избирательного реестра политическим партиям, которые имеют фракции в Верховной Раде.

При этом, как стало известно «Зеркалу недели», соответствующие политические структуры уже успели получить информацию из реестра.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 сентября обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции (конституционности) отдельных положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето главы государства.