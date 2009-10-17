В Киеве профсоюзы собрали свой майдан

В Киеве профсоюзы проводят акцию “Бедности – нет!”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, в акции принимают участие более двух тысяч человек.

На данный момент, участники акции “Бедности – нет!”, организованной Федерацией профсоюзов Украины, направились под стены Кабинета министров Украины для проведения пикетирования с требованием погасить долги по заработной плате.

Напомним, участники акции «Бедности – нет!» сегодня, 17 октября, в Международный день борьбы с бедностью, намерены выдвинуть требования к работодателям и органам власти вернуть трудящимся долги по заработной плате и повысить ее.