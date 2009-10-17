В Киеве профсоюзы собрали свой майдан
12:32, 17 октября 2009Политика
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Участники митинга направились к Кабмину
В Киеве профсоюзы проводят акцию “Бедности – нет!”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, в акции принимают участие более двух тысяч человек.
На данный момент, участники акции “Бедности – нет!”, организованной Федерацией профсоюзов Украины, направились под стены Кабинета министров Украины для проведения пикетирования с требованием погасить долги по заработной плате.
Напомним, участники акции «Бедности – нет!» сегодня, 17 октября, в Международный день борьбы с бедностью, намерены выдвинуть требования к работодателям и органам власти вернуть трудящимся долги по заработной плате и повысить ее.
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