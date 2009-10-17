Киевсовет хочет «накинуть» Черновецкому за выслугу лет

В Киевсовете подготовлен проект решения о выплате Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ надбавки к заработной плате за выслугу лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал лидер фракции одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО в ток-шоу Савика ШУСТЕРА на телеканале «Украина» в пятницу. При этом он попросил ведущего обнародовать в эфире пункт второй в повестке дня Киевсовета на 14 октября, утвержденной и розданной всем депутатам горсовета.

В.КЛИЧКО также отметил, что это решение предлагается в сложный для столицы экономический период, когда многие киевляне не получают зарплаты.

«Пункт второй. Про выплату ЧЕРНОВЕЦКОМУ Л.М. надбавки за выслугу лет», - зачитал С.ШУСТЕР.

В.КЛИЧКО попросил прокомментировать цифры, напомнив, что мэр обещал работать за 1 гривню, поскольку являетесь одним из самых богатых людей в мире.

«Я получаю 1 гривню зарплаты ровно с момента, когда я пришел на работу. И мои заместители в большинстве тоже, потому что они не бедные люди. Поэтому ни копейки, кроме 1 грн., я никогда находясь на посту мэра Киева не получал», - заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Выплату надбавок мэр пояснил следующим образом: «Почему их установили: потому что те деньги, которые я уже сэкономил – миллионы гривен – зарплата у меня предусмотрена очень высокая – в том числе и надбавка направляется строго в те социальные проекты, где люди особенно нуждаются в деньгах».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что на такие проекты направлено уже больше 10 млн. грн., которые съэкономлены «на мне и на членах моей команды и моих заместителей».

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2006 года Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что отказывется от своей зарплаты мэра в пользу приобретения на эти средства квартир для киевлян.

«Я вам передам формализованное решение: с первого числа пусть моя зарплата составляет 1 грн. в месяц до того момента, пока мы не начнем выдавать хотя бы 1 тысячу квартир в месяц для киевлян. И потом мои заместители мне все вернут обратно, как только мы достигнем этого уровня. И я настроен очень серьезно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он сообщил, что его зарплата составляет около 24 тыс. грн. «Я думаю, что пару квартир за мою зарплату получат те, кто не имел никаких шансов ее (квартиру – УНИАН) получить», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.