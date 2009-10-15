Ющенко отбыл в Бельгию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с официальным визитом в Королевство Бельгия.

Как передает корреспондент УНИАН, в состав официальной делегации входят, в частности, супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, другие официальные лица.

Как сообщалось ранее, это первый в истории двусторонних отношений официальный визит.

Во время визита запланирован ряд встреч Президента Украины. В частности, с королем Бельгии АЛЬБЕРТОМ ІІ, премьер-министром Германом Ван РОМПЕЕМ, а также с председателем Сената Арманом Де ДЕККЕРОМ.

Также предусмотрены встречи с руководством Федерации бельгийских предпринимателей, представителями органов местного самоуправления.

В частности, как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, речь пойдет об использовании бельгийского опыта в подготовке Украины к Евро-2012 и привлечении бельгийских инвестиций в соответствующие инфраструктурные проекты в нашем государстве..

В рамках встреч В.ЮЩЕНКО планирует обсудить возможности украинско-бельгийского сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе по использованию возобновляемых источников энергии.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, в рамках пребывания Президента Украины в Брюсселе предусмотрены его встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и новоизбранным президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

В повестке дня встречи с руководителями европейских институтов - обсуждение актуальных вопросов взаимоотношений между Украиной и ЕС, в частности, состояния подготовки соглашения об ассоциации, дальнейшего прогресса во введении безвизового режима между Украиной и ЕС и вопросы подготовки к 13 саммиту Украина-ЕС, углубление секторного сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.