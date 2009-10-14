БЮТ благодарит киевлян

Блок Юлии Тимошенко в столице обращается к киевлянам с благодарностью за помощь в борьбе против повышенных тарифов мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете.

По словам авторов сообщения, почти 600 тыс. жителей более половины многоэтажных домов столицы в письменном виде высказались против новых жилищно-коммунальных тарифов от мэра во время общественных слушаний, проведенных БЮТ летом этого года.

При этом в пресс-службе также подчеркивают, что последовательно боролась против повышения тарифов и депутатская фракция БЮТ в Киевском городском совете. “Так, в 2006 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги для киевлян отстояли ценой разбитых голов депутатов БЮТ. В декабре 2008 года - при попытке окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО поднять тарифы - фракция «Блок Юлии Тимошенко» инициировала внедрение моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве”, - отмечается в сообщении.

К сожалению, констатируют в БЮТ, за 3 месяца КГГА так и не предоставила никаких заключений или расчетов о повышении тарифов. Вместо этого на заседании Киевсовета 23 апреля 2009 года голосами депутатов Блока Леонида Черновецкого, Партии регионов и Блока Литвина мораторий был отменен.

“И только премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО закрыла вопрос с повышением жилищно-коммунальных тарифов в г. Киеве. Для определенности депутатский корпус 106 голосами подтвердил снижение тарифов на тепло, горячую воду и водоотвод до уровня тарифов, действовавших до 1 июня 2009 года”, - отмечается в сообщении.

Блок Юлии Тимошенко в Киеве выражает благодарность премьер-министру, без личного вмешательства которой, лишь действиями внутри Киевского городского совета, оппозиции не удалось бы достичь необходимого решения ни путем блокирования трибуны, ни созданием рабочих групп.